Буланова не заметила драки на своем концерте

Во время выступления Татьяна Булановой две женщины что-то не поделили и подрались. Певица рассказала «360», что даже не заметила инцидента.

По словам Булановой, она не знает причин потасовки. О произошедшем певица узнала, когда увидела ролик в интернете.

«Если бы я увидела — я бы остановила концерт», — отметила певица.

На концерте «Легенды 80-х и 90-х», который проходил в рязанском городском цирке, случилась драка. Татьяна Буланова была специальным приглашенным гостем. Когда она начала петь свою песню «Не плачь», в партере по неизвестным причинам сцепились две женщины. Очевидец, который снимал выступление артистки, заснял момент драки.

Дебоширок сначала пытались разнять рядом сидящие зрители. Окончательно женщин удалось успокоить только сотрудникам полиции.

Ранее на выступлении рок-группы «Алиса» в Череповце тоже произошел конфликт с файерами и дубинками. Во время выступления произошла массовая драка.