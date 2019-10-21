Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

Во время концерта несколько посетителей зажгли файеры, нарушив правила пожарной безопасности. После этого в зал Ледового дворца ворвались сотрудники ОМОНа и начали силой выводить зрителей из помещения. При этом сотрудники Росгвардии задевали дубинками зрителей, которые не участвовали в потасовке.

«Сотрудники ОМОНа шли, скажем так, свиньей, расталкивая и расчищая себе путь дубинками, задевая людей, которые даже не имели отношения к этим файерам», — рассказал Титов.

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Драки зрителей с охраной на концертах остались в 1990-годах, напомнил Титов.

Он расценил действия силовиков как неуважение. Тем более поклонники коллектива зажгли только два файера, а задержаны 28 человек. В связи с этим директор группы пообещал более тщательно подходить к вопросу охраны на мероприятиях.

В отношении 10 задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. В частности, один материал — за мелкое хулиганство, девять — за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решения по ним вынесет суд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области. Кроме того, правоохранители составили ряд административных материалов по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Информацию об этом направят в отдел надзорной деятельности МЧС России.

Концерт продолжился после того, как задержанных увели, отметила «Газета.ru».