Букингемский дворец отреагировал на решение принца Гарри сложить полномочия

В Букингемском дворце заявили, что решение принца Гарри и его супруги отказаться от статуса членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно создаст проблемы, решение которых потребует времени.

«Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время», — приводит The Times официального представителя дворца.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и перейти на собственные доходы. При этом они не отказываются от обязанностей членов королевской семьи.

Семейная пара также сообщила о том, что будет жить на две страны — Великобритании и США, чтобы позволить сыну Арчи вырасти в уважении к королевским традициям, а самим — сфокусироваться на дальнейших планах.

Принц Гарри ранее высказывался о том, что статус начал тяготить его после смерти матери, принцессы Дианы. Сама Меган недавно призналась, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.