Эксклюзив 29 декабря 2023, 13:16 «Будет платить исправно». Адвокат Лерчек — о прекращении дела блогера по налогам Адвокат Третьяков: блогер Лерчек будет исправно платить налоги РИА «Новости»

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Дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) действительно прекратили. Об этом «360» рассказал адвокат девушки Константин Третьяков.

Он подтвердил, что Лерчек и ее муж Артем выплатили 505 миллионов рублей налогов, штрафов и пени.

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«Уголовное дело по уклонению от уплаты налогов действительно прекращено в отношении Валерии и супруга Артема», — отметил юрист.

Однако Чекалины остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере. В апреле 2021 года блогеры легализовали более 130 миллионов рублей.

«Расследование уголовного дела по легализации в настоящий момент продолжается, но мы настроены на дальнейшую конструктивную работу со следствием. Прекращение уголовного дела по налогам как раз является следствием нашей конструктивной позиции», — рассказал адвокат.

Он отметил, что теперь Лерчек платит налоги.

«Налоги она теперь платит и будет платить, поверьте, исправно», — заверил Третьяков.

Ранее сообщалось, что сначала блогер оплатила долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей. Через некоторое время она внесла вторую часть суммы — 296 миллионов.