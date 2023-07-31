Эксклюзив 31 июля 2023, 11:44 «Будем надеяться на лучшее». Школа-студия МХАТ не подтвердила остановку сердца Ирины Мирошниченко Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий не подтвердил остановку сердца Ирины Мирошниченко РИА «Новости»

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Коллеги не подтвердили проблемы с сердцем у народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил «360», что не получал никакой информации о ее состоянии.

«Не знаю [о состоянии актрисы]. Не верю пока никакой информации. Будем надеяться [на лучшее]», — сказал он.

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Игорь Золотовицкий подтвердил, что в театрах и учебных заведениях пока продолжились каникулы, актеры и преподаватели в отпусках.

Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ в 1965 году, 24 июля актрисе исполнился 81 год. Она играла в фильмах «Вам и не снилось», «Старый Новый год», «Зимняя вишня» и других.

Актриса обратилась к врачам из-за высокой температуры. У нее диагностировали тяжелую форму гриппа, а позднее — остановку сердца, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, кардиологи смогли восстановить его работу, и пациентку перевели в реанимацию.