Знаменитости 15 марта 2024, 02:19 Бросился помогать. Актер Башаров остановил спектакль из-за самочувствия зрителя Kp.ru: актер Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону, чтобы спасти зрителя РИА «Новости»

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Актер Марат Башаров остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» в академическом театре Максима Горького в Ростове-на-Дону, когда одному из зрителей стало плохо. Артист прямо со сцены побежал на помощь человеку. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, во время первого акта стало плохо человеку, который сидел в бельэтаже. Соседи мужчины пытались ему помочь.

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«Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул, Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“. И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», — рассказала одна из зрительниц.

По словам зрителей, спектакль остановили приблизительно за 15 минут до антракта. Во время перерыва мужчину привели в себя. За ним приехали родственники и забрали домой. После вынужденного перерыва актеры продолжили играть с того места, на котором остановились.

Одна из организаторов гастролей труппы Валерия Авилова рассказала, что после случившегося ростовский зал «просто влюбился в артиста».

Ранее художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что уволил Башарова из-за его непрофессионального поведения и запоев. По его словам, актер поставил под угрозу важные гастроли всего коллектива.