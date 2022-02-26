Худрук театра объяснил, почему уволил Башарова из «Школы современной пьесы»

Российский актер Марат Башаров ушел в длительный запой. Из-за этого его уволили из театра, заявил художественный руководитель культурного учреждения Иосиф Райхельгауз.

Марат Башаров нередко позволял себе непрофессиональное поведение. Кроме того, он поставил под угрозу гастроли всего коллектива театра «Школа современной пьесы» на Кипре, объяснил он.

«Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы», — заявил он изданию NEWS.ru.

По его словам, руководство театра было вынуждено в экстренном режиме искать ему замену и отменять ряд спектаклей. Худрук добавил, что уволенного Башарова заменил Вадим Колганов. Райхельгауз назвал его своим любимым учеником. По его словам, он выручил культурное учреждение, отменил все дела и прилетел на Кипр.