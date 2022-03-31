Брюса Уиллиса лишили антипремии «Золотая малина»

Учредители антипремии «Золотая малина» за худшие достижения в кинематографе объявили, что отзывают награду у Брюса Уиллиса из-за его проблем со здоровьем. Об этом со ссылкой на организаторов награды Джона Уилсона и Мо Мерфи сообщила газета The New York Post.

По лауреатов «Золотой малины» объявляют за сутки до вручения премии «Оскар». Для Брюса Уиллиса придумали специальную номинацию под названием «Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Всего актер снялся в семи картинах, которые не понравились никому.

«Мучительные мюзиклы, триллеры без острых ощущений, почти двухчасовой продакт-плейсмент и больше Брюса Уиллиса, чем любой изголодавшийся зритель может переварить», — объявили организаторы «Золотой малины» перед вручением наград победителям.

Но после того, как стало известно, что актеру поставили серьезный диагноз, организаторы антипремии передумали и отозвали эту номинацию

«После долгих размышлений и размышлений мы приняли решение отменить награду „Золотая малина“, присужденную Брюсу Уиллису, из-за его недавно раскрытом о заболевании», — заявили организаторы.

Они пояснили, что если на работу актера влияет его здоровье или другие факторы, то вручение ему антипремии нецелесообразно. «Золотую малину» вручают только за отсутствие таланта.

Врачи диагностировали у Брюса Уиллиса афазию, расстройство речи, связанное с поражением головного мозга. Об этом сообщили родственники актера. Они подчеркнули, что звезда «Крепкого орешка» завершает свою актерскую карьеру.