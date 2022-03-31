facebook_pixel
    31 марта 2022, 23:52

    Брюса Уиллиса лишили антипремии «Золотая малина»

    The New York Post: Брюс Уиллис лишился антипремии «Золотая малина» из-за болезни

    Анатолий Минкин

    Учредители антипремии «Золотая малина» за худшие достижения в кинематографе объявили, что отзывают награду у Брюса Уиллиса из-за его проблем со здоровьем. Об этом со ссылкой на организаторов награды Джона Уилсона и Мо Мерфи сообщила газета The New York Post.

    Брюса Уиллиса лишили антипремии «Золотая малина»

    По лауреатов «Золотой малины» объявляют за сутки до вручения премии «Оскар». Для Брюса Уиллиса придумали специальную номинацию под названием «Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Всего актер снялся в семи картинах, которые не понравились никому.

    «Мучительные мюзиклы, триллеры без острых ощущений, почти двухчасовой продакт-плейсмент и больше Брюса Уиллиса, чем любой изголодавшийся зритель может переварить», — объявили организаторы «Золотой малины» перед вручением наград победителям.

    Но после того, как стало известно, что актеру поставили серьезный диагноз, организаторы антипремии передумали и отозвали эту номинацию

    «После долгих размышлений и размышлений мы приняли решение отменить награду „Золотая малина“, присужденную Брюсу Уиллису, из-за его недавно раскрытом о заболевании», — заявили организаторы.

    Они пояснили, что если на работу актера влияет его здоровье или другие факторы, то вручение ему антипремии нецелесообразно. «Золотую малину» вручают только за отсутствие таланта.

    Врачи диагностировали у Брюса Уиллиса афазию, расстройство речи, связанное с поражением головного мозга. Об этом сообщили родственники актера. Они подчеркнули, что звезда «Крепкого орешка» завершает свою актерскую карьеру.