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    30 марта 2022, 19:43

    Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за болезни

    Семья Брюса Уиллиса сообщила о его болезни

    Александра Ломейко, Нина Петлинова

    У Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи. В результате он принял решение завершить карьеру. Об этом сообщила его супруга.

    Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за болезни

    Заболевание 67-летней звезды Голливуда связано с повреждением головного мозга, пояснили в совместном заявлении в соцсетях жена Уиллиса Эмма, дочь Румер и бывшая супруга Деми Мур.

    «Наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз „афазия“, который влияет на его когнитивные способности», — сказано в публикации.

    Семья пояснила, что по этой причине Уиллис и отказался от карьеры, которая так много для него значила.

    «Как Брюс всегда говорит: „Живи дальше“. Вместе мы планируем сделать именно это», — заключила Румер Уиллис.

    Ранее СМИ писали, что у актера возможна деменция. Уиллис стал больше времени уделять родным и прекратил съемки.