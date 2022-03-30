Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за болезни

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи. В результате он принял решение завершить карьеру. Об этом сообщила его супруга.

Заболевание 67-летней звезды Голливуда связано с повреждением головного мозга, пояснили в совместном заявлении в соцсетях жена Уиллиса Эмма, дочь Румер и бывшая супруга Деми Мур.

«Наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз „афазия“, который влияет на его когнитивные способности», — сказано в публикации.

Семья пояснила, что по этой причине Уиллис и отказался от карьеры, которая так много для него значила.

«Как Брюс всегда говорит: „Живи дальше“. Вместе мы планируем сделать именно это», — заключила Румер Уиллис.

Ранее СМИ писали, что у актера возможна деменция. Уиллис стал больше времени уделять родным и прекратил съемки.