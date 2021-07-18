Американская певица Бритни Спирс объявила о завершении карьеры на время, пока ее делами руководит отец. В новом посте, опубликованном в Instagram, она также припомнила, как сестра предательски выступала на сцене с ее хитами.

Спирс также заявила, что опекунство, под которым она находилась 13 лет, «убило ее мечты».

«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет заниматься тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю», — написала певица.

Популярная исполнительница обратилась и к хейтерам, которые постоянно критикуют ее домашние танцы. Она считает, что лучше уж танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем на сцене в Лас-Вегасе за километр от зрителей.

Бритни Спирс вспомнила, как пару лет назад сестра выступала на сцене с ее хитами. Она призналась, что ее не устраивает поведение родственницы. По словам певицы, ей также надоело смотреть, как в документальных фильмах поднимают унизительные моменты из ее жизни. Девушка призвала отписаться всех, кто ею недоволен, и заверила, что продолжит надеяться на лучшее и публиковать видео со своими танцами в гостиной.

Ранее суд в США разрешил Бритни Спирс самостоятельно выбрать и нанять адвоката. Певицу в деле об опекунстве будет представлять знаменитый адвокат Мэттью Розенгарт. Отец Бритни — Джейми Спирс — является ее опекуном с 2008 года. Долгое время он контролировал все сферы ее жизни.