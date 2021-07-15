Бритни Спирс впервые за 13 лет смогла самостоятельно нанять адвоката

Суд в США разрешил Бритни Спирс самостоятельно выбрать и нанять адвоката. Певицу будет в деле об опекунстве будет представлять знаменитый адвокат Мэттью Розенгарт.

Ранее он работал с актерами Шоном Пенном, Беном Аффлеком, режиссером Стивеном Спилбергом и другими звездами. Об этом написала газета The New York Times.

Розенгарт пришел на очередное слушание по делу Спирс, которое прошло 14 июля. На нем по телефону выступила сама поп-звезда. Она обвинили отца — Джеймса Спирса — в злоупотребление ролью опекуна и потребовала провести расследование.

Также Бритни Спирс рассказала, что опекуны отбирали у нее витамины для волос, не позволяли пить кофе, а также отобрали у нее права после того, как однажды она превысила скорость.

Розенгарт заявил, что Джеймс Спирс должен уйти отставку. Адвокат подчеркнул, что будет активно этого добиваться через суд, передал телеканал CNN. Последние 13 лет интересы певицы представлял назначенный судом юрист Сэмюэль Ингхэм. Однако в начале июля он заявил, что больше не будет работать со Спирс.

Бритни Спирс в конце июня выступила суде, где заявила, что боится своего отца, а также что ее жизнь и ее финансы ей ней не принадлежат.

Отец Бритни — Джейми Спирс — является ее опекуном с 2008 года. Долгое время он контролировал все сферы ее жизни, но позже отвечать только за финансы, за частную жизнь певицы отвечает Джоди Монтгомери. Спирс призналась, что ей запрещено было выбирать врачей, адвокатов, а также выходить замуж и рожать детей.

Следующее судебное слушание пройдет 29 сентября.