Бритни Спирс назвала лучшим днем в своей жизни прекращение опекунства отца

Суд в Лос-Анджелесе принял решение о прекращении опекунства над Бритни Спирс. Исполнительница назвала этот день самым лучшим в своей жизни.

«Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов. Думаю, что я буду плакать весь остаток дня! Это лучший день в моей жизни», — написала Спирс в Instagram.

К своему посту певица прикрепила видеозапись, на которой фанаты празднуют решение суда об отмене опекунства.

Ранее суд в Лос-Анджелесе освободил Спирс от опекунства ее отца. Решение суда зачитывалось в течение 30 минут. Участники движения «Освободите Бритни» встретили вердикт бурными овациями у здания суда.

Джейми Спирс был опекуном дочери 14 лет. С 2008 года он контролировал финансовые и личные дела исполнительницы. Состояние певицы оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс была признана недееспособной из-за наркозависимости и психологических проблем. Летом 2021 года она заявила, что отец злоупотребляет правами опекуна. Осенью Джейми Спирс обратился в суд, потребовав немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над дочерью.