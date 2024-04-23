Знаменитости 23 апреля 2024, 17:02 Британский принц пригласил популярную актрису на наркооргию Британский принц звал актрису Уилсон на секс-вечеринку с наркотиками в 2014 году FS / AdMedia / Global Look Press

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Австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась воспоминаниями о том, как член британской королевской семьи пригласил ее на секс-вечеринку с наркотиками. Отрывок об этом из ее мемуаров привело издание Page SIx.

По словам 44-летней актрисы, это случилось в Калифорнии в 2014 году. Представитель Виндзоров, находившийся на «пятнадцатом или двадцатом месте в очереди на британский трон», пригласил ее на вечеринку в стиле Средневековья, так как организаторам требовалось больше девушек. Само мероприятие должно было пройти в доме некого миллиардера в сфере технологий под Лос-Анджелесом.

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Будучи на тот момент девственницей, Уилсон решила, что сможет на вечеринке найти себе спутника. Она нарядилась в бальное платье со шляпой-конусом. Актриса уточнила, что для гостей выступали акробаты, рыцари на лошадях и девушки, плававшие в бассейне в костюме русалок.

«Я смотрела, как член королевской семьи там плещется, а сама все время поправляла грудь. Излишне говорить, что я подхватила свое платье и выбежала оттуда так быстро, как только смогла», — рассказала Уилсон.

Ранее американская актриса Шэрон Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс заставлял ее переспать с коллегой Уильямом Болдуином. По его словам, это нужно было сделать ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка».