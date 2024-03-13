Знаменитости 13 марта 2024, 11:29 Шэрон Стоун заявила, что продюсер заставлял ее переспать с коллегой Актриса Стоун заявила, что продюсер Эванс велел ей переспать с коллегой Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

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Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с коллегой по цеху Уильямом Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». Ее слова передало издание The Guardian.

Стоун вспомнила, как Роберт Эванс вызвал ее на личный разговор в свой личный кабинет. Он решил подготовить актрису и ее партнера к съемкам в фильме «Щепка»: им предстояло сыграть в нескольких откровенных сценах. Чтобы все было естественно, продюсер предложил Стоун поработать над «химией» между нею и Болдуином.

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«У него в офисе были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер (американская актриса — прим. ред.), а я должна переспать с Болдуином, потому что, если я пересплю с ним, он будет лучше играть», — пояснила 66-летняя актриса.

Шэрон отметила, что в пикантных сценах с актером Майклом Дугласом, с которым она снималась в «Основном инстинкте», все было деликатно и профессионально. Никто не предлагал ей вступить в связь с коллегой, потому что он умел сказать ту или иную фразу с нужной интонацией и сыграть эмоцию правильно.

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