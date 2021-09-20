Британский актер Джон Чаллис умер на 80 году жизни

Английский актер Джон Чаллис умер. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщило The Independent.

В последнее время мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Рак и стал причиной его смерти.

«Мы с тяжелым сердцем приносим вам такие печальные новости. Наш и ваш дорогой друг, Джон Чаллис, мирно скончался во сне после долгой борьбы с раком», — заявила семья актера.

В сентябре появилась информация о том, что актер отменил турне с выступлениями. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Джон Чаллис получил известность благодаря роли дилера поддержанных автомобилей Бойси в самом популярном ситкоме телеканала Би-би-си «Дуракам везет». Сериал выходил с 1981 по 2003 год. В 2005-м году актер появился в спин-оффе шоу, передали «Известия».

Ранее Университет Говарда назвал Колледж изящных искусств в честь погибшего актера Чедвика Боузмана. В 2000 году Чедвик Боузман получил в университете Говарда степень бакалавра искусств. Актер учился на факультете режиссуры.