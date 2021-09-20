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    20 сентября 2021, 12:53

    Британский актер Джон Чаллис умер на 80 году жизни

    Арина Бобкова

    Английский актер Джон Чаллис умер. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщило The Independent.

    Британский актер Джон Чаллис умер на 80 году жизни

    В последнее время мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Рак и стал причиной его смерти.

    «Мы с тяжелым сердцем приносим вам такие печальные новости. Наш и ваш дорогой друг, Джон Чаллис, мирно скончался во сне после долгой борьбы с раком», — заявила семья актера.

    В сентябре появилась информация о том, что актер отменил турне с выступлениями. Причиной стали проблемы со здоровьем.

    Джон Чаллис получил известность благодаря роли дилера поддержанных автомобилей Бойси в самом популярном ситкоме телеканала Би-би-си «Дуракам везет». Сериал выходил с 1981 по 2003 год. В 2005-м году актер появился в спин-оффе шоу, передали «Известия».

    Ранее Университет Говарда назвал Колледж изящных искусств в честь погибшего актера Чедвика Боузмана. В 2000 году Чедвик Боузман получил в университете Говарда степень бакалавра искусств. Актер учился на факультете режиссуры.