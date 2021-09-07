Колледж изящных искусств Говарда получил имя актера Чедвика Боузмана

Университет Говарда назвал Колледж изящных искусств в честь погибшего актера Чедвика Боузмана. Ранее актер учился в этом университете. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Instagram-аккаунт учебного заведения.

В 2000 году Чедвик Боузман получил в университете Говарда степень бакалавра искусств. Актер учился на факультете режиссуры. Руководство университета захотело увековечить память актера. В честь него назвали одно из подразделений.

«Вчера буквы были установлены над теперь уже официальным Колледжем изящных искусств Чедвика А. Боузмана. Икона по праву, он оставил неизмеримое наследие для следующего поколения», — написали в аккаунте университета.

Чедвик Боузман получил известность благодаря съемкам в биографическом фильме «42» и фильме студии Marvel «Черная пантера». Мужчина скончался в августе 2020 года. Ему было всего 43 года. Он погиб от рака. С болезнью мужчина сражался с 2016 года.