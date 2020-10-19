Брендон Стоун: ссора Успенской с дочерью влияет на ее творчество

Близкий друг знаменитости рассказал, что она тяжело переживает конфликты с наследницей. Стоун признался, что в этот нелегкий период помогает Успенской написанием музыки.

«Она не спит ночами, музыкой тоже нормально не может заниматься из-за этого — это все отражается и на творчестве, и на всем остальном. Благо я хоть могу помочь музыкально — написал много песен, сейчас вышла песня „Я слишком тебя любила“, посвященная дочке», — отметил Брендон.

Продюсер подчеркнул, что запись песни далась Любови очень тяжело. Певица хотела выразить в ней все, что чувствует к Татьяне. Стоун уточнил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прислала слова к композиции, а музыку написал он.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал песню Успенской с текстом Захаровой. Он пояснил, что для популярности композиции важнее не ее качество, а правильное продвижение.