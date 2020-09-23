Лоза прокомментировал песню Успенской на стихи Захаровой

Он пояснил, что для популярности песни важнее не ее качество, а правильное продвижение.

«Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она еще попала в нужное время, в нужное место, чтобы ее определенное количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди», — рассказал Лоза.

Он заключил, что не может сделать вывод, есть ли у песни шансы стать хитом, потому что это слишком сложная система, «которая должна сработать».