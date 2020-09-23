23 сентября 2020, 18:48
Лоза прокомментировал песню Успенской на стихи Захаровой
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал песню Любови Успенской с текстом представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила НСН.
Он пояснил, что для популярности песни важнее не ее качество, а правильное продвижение.
«Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она еще попала в нужное время, в нужное место, чтобы ее определенное количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди», — рассказал Лоза.
Он заключил, что не может сделать вывод, есть ли у песни шансы стать хитом, потому что это слишком сложная система, «которая должна сработать».