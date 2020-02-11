Брэд Питт рассказал о своей дружбе с Ди Каприо

Питт рассказал, что их близкая дружба завязалась во время совместных съемок в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантина. До этого актеры не были хорошо знакомы.

Он получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме и назвал это «большой честью», а Квентина Тарантино — «одним из великих режиссеров с уникальным видением мира и энциклопедическим знанием кино».

Также актер выразил благодарность Ди Каприо — «замечательному коллеге и настоящему джентльмену».

«Как сказал Квентин, у нас была такая „химия“, что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент. Теперь мы близкие друзья, у нас общий интерес — мы страстные коллекционеры современного искусства», — рассказал Питт.

Также актер пошутил над недавнем импичментом Трампа. Он сказал, что «у него есть только 45 секунд на выступление, что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента».