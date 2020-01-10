Брэд Питт не захотел играть роль в «Четырнадцати друзьях Оушена»

Поклонники Брэда Питта не смогут увидеть своего кумира в продолжении «Одиннадцати друзей Оушена». Известный американский актер заявил, что отказывается сниматься в «Четырнадцати друзьях».

«Мои жизненные цели сейчас довольно просты: быть счастливым, быть здоровым и не попадать в финансовую ситуацию, в которой мне придется сниматься в „Четырнадцати друзьях Оушена“», — приводит слова Питта Independent.

Заявление актера прозвучало во время торжественной церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке. Питт сыграл дублера главного героя в «Однажды в Голливуде…» и получил премию за лучшую мужскую роль второго плана. В начале января Питт получил «Золотой глобус» за эту же роль.

Первый раз Брэд Питт появился в приключенческой комедии «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году. Затем он снялся в двух продолжениях — «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена». Все фильмы были сняты режиссером Стивеном Содербергом.

После выхода завершающей картины трилогии многие поклонники начали говорить о продолжении истории, но сам режиссер заявлял, что не станет снимать четвертый фильм и считает сюжет законченным.