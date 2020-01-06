Кинокритик назвал главные сюрпризы «Золотого глобуса»

«Золотой глобус» в 2020 году был полон сюрпризов. Кинокритик Егор Москвитин в разговоре с «360» назвал наиболее интересные и неожиданные победы с прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии.

«Сюрпризом для российских кинокритиков стали две победы фильма „1917“, потому что это единственная крупная картина прошлого года, которую мы нигде не могли увидеть. Ее не было на международных фестивалях, ее пока что не показывали в России», — заявил Москвитин. Он добавил, что этот фильм доберется до Москвы лишь через несколько недель.

Собеседник назвал приятной неожиданностью победу авторского мультфильма «Потерянное звено» Криса Батлера над значимыми, но уже вторичными анимационными лентами «Холодное сердце — 2», «Как приручить дракона — 3», «Король-лев» и «История игрушек — 4». По словам Москвитина, это говорит о том, что журналисты всегда выбирают что-то новое.

В список сюрпризов «Золотого глобуса», по мнению кинокритика, можно смело включить победу Тэрона Эджертона над Леонардо ДиКаприо Дэниэлом Крейгом и Эдди Мерфи. 30-летний британский актер получил приз в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за главную роль в байопике о жизни певца Элтона Джона «Рокетмен».

«„Рокетмен“ после Каннского фестиваля и летнего проката как-то для всех исчез, а сейчас он снова набирает обороты», — обратил внимание Москвитин. Но при этом на «Оскаре», считает собеседник «360», Эджертон уступит победу Хоакину Фениксу.

В 2020 году лауреатами «Золотого глобуса» стали Мендес с «1917» («Лучшая драма»), режиссер Квентин Тарантино с «Однажды в Голливуде» («Лучший сценарий» и «Лучшая комедия/мюзикл»), постановщик Пон Чжун Хо с «Паразитами» («Лучший фильм на иностранном языке»). Хоакин Феникс получил приз за работу в фильме Тодда Филлипса «Джокер», а Брэд Питт удостоился «Золотого глобуса» за роль в новом фильме Тарантино.