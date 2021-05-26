Брэд Питт через суд добился совместной c Джоли опеки над детьми

Брэд Питт смог добиться в суде совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли. Разбирательства по делу длились почти пять лет, сообщило издание Page Six.

В материале со ссылкой на источник утверждается, что «решение предварительное», и Джоли продолжает отстаивать свои интересы.

«Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому», — сказал источник сайта.

В ходе судебного разбирательства были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые находились рядом с наследниками звездной пары.

Также издание сообщало, что Анджелина Джоли недовольна судьей Джоном Одеркирком, который вел дело об опеке. По заявлениям актрисы, он отказал ее детям в даче показаний.

Официальные представители Джоли отметили, что юрист отказал ей в «справедливом судебном разбирательстве», полностью исключив возможность предоставления ее доказательств, уточнило РИА ФАН.

На прошлой неделе Джоли пожаловалась, что достаточно долго жила без мужчины. Поэтому звезда снова готова к отношениям. Актриса оценила свои шансы на успех поровну — 50 на 50. При этом она теперь пообещала быть крайне избирательной в поиске новой любви. Знаменитость пять лет живет одна после расставания с американским актером Брэдом Питтом.