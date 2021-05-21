Анджелина Джоли захотела снова устроить личную жизнь

Голливудская актриса Анджелина Джоли пожаловалась, что достаточно долго жила без мужчины. Поэтому звезда снова готова к отношениям, сообщил E! News.

Знаменитость уже пять лет живет одна после расставания с американским актером Брэдом Питтом. Теперь Джоли поняла, что ей пора задуматься об устройстве личной жизни.

Актриса оценила свои шансы на успех поровну — 50 на 50. При этом она теперь пообещала быть крайне избирательной в поиске новой любви.

После расставания с Питтом Джоли осталась с шестью детьми, напомнили «Дни.ру». Бывшие супруги до сих пор не решили вопрос об опеке над ними. Джоли привлекала к судебным разбирательствам старшего сына, которому пришлось давать показания против отца.

Ранее знаменитость рассказала, почему не начала новые отношения после развода с Брэдом Питтом. Она полностью поглощена воспитанием детей, поэтому порой не может думать ни о чем другом. Также звезда призналась, что отказала большому количеству мужчин за это время.

Незадолго до развода Джоли приступила к режиссерской деятельности, успела снять несколько фильмов, но позже вернулась к актерству. После расставания с Питтом ей нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома