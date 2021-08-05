Братья Коэны отказались от совместных съемок фильмов

Режиссеры Итан и Джоэл Коэны решили больше не снимать фильмы вместе. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Итан просто не хочет больше снимать кино», — объяснил композитор Картер Беруэлл, который написал музыку ко многим фильмам братьев.

Также он выразил надежду, что режиссеры еще будут вместе писать сценарии.

Братья Коэны завоевывали «Оскар» четыре раза. Они известны по таким фильмам, как «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь».

Джоэл Коэн сейчас самостоятельно работает над экранизацией «Макбета» Уильяма Шекспира. Премьера запланирована на конец этого года.

Ранее актер Николай Бурляев рассказал о фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», в котором исполнил одну из ролей. В фильме Бурляев, которому на тот момент было 20 лет, играл Бориску, сына мастера колокольных дел.

Актер рассказал, что считает этот фильм чудом. Хотя картина была не из тех, которые сейчас принято называть кассовыми. Зато спустя несколько десятилетий люди все еще смотрят и ценят «Андрея Рублева».