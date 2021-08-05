Актер Николай Бурляев, недавно отметивший свое 75-летие, дал интервью «Царьграду». Он рассказал о фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», в котором исполнил одну из ролей.

В фильме Бурляев, которому на тот момент было 20 лет, исполнил роль Бориски, сына мастера колокольных дел.

Актер рассказал, что считает этот фильм чудом. Хотя картина была не из тех, которые сейчас принято называть кассовыми. Зато спустя несколько десятилетий люди смотрят и ценят «Андрея Рублева»,

«Но прошло 55 лет — и мы видим, что фильм „Андрей Рублев“ перекрыл все кассовые рекорды. Я лично видел очереди в Лос-Анджелесе, в Париже, в Венесуэле. Люди стоят, чтобы поглядеть это чудо», — рассказал актер.

Бурляев добавил, что его расстраивает современное кино тем, что оно часто делается в первую очередь ради денег.

«Это — преступление перед культурой. Это падение, которое мы видим в области кино, театра и всего сейчас. Потому что культуру запихнули в рынок, как и все остальное: делайте деньги, самоокупайтесь», — посетовал актер.