Бородину раскритиковали за недовольство отпуском в Крыму. Она оправдалась

Она резюмировала, что отдыхать в Крыму хорошо, а отдыхать «все включено» еще лучше. В ответ подписчики возмутились и заявили, что она «зажралась». Дескать, многие из-за коронавируса вообще не увидели моря и «ничего, живы». Бородиной предложили «не выпендриваться», так как на полуострове есть сотни красивейших мест, которые заставят забыть о еде.

Телеведущей указали, что она уже «достала своими понтами» и совсем забыла, что ее фолловеры простые люди, для которых «мучительный отдых» в Крыму недосягаемая мечта.

В ответ Бородина предложила не быть такими злыми. Она сетовала вовсе не на отдых в Крыму, где тоже есть отели «все включено». Телеведущая уточнила, что ей и ее семье пришлось ждать три дня, когда можно будет въехать. Это время она проводила на обычных пляжах, которые в восторг ее не привели.

«Я бы очень хотела, чтобы российские курорты развивались, просто для этого надо сильно стараться. Чтобы народ хотел вернутся и при этом не чувствовал, что его ограбили». — сообщила Бородина.

В середине июля стало известно, что загруженность отелей Крыма доходит до 100%. Повышенный спрос может сохраниться до конца сентября.