Отели Крыма заполнены на 100%

Загруженность отелей Крыма доходит до 100%. Ожидается, что такая ситуация сохранится до конца сентября. Причем россиян интересует не только пляжный отдых на полуострове, но еще круизный и винный.

На август–сентябрь сейчас только идет бронирование, но уже общий объем заявок превышает показатели июля. Об этом ТАСС рассказал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Он также отметил, что целиком загружены отели на юге полуострова, другие регионы Крыма заполнены на 50-60%.

«Помимо пляжного отдыха, у путешественников достаточно пользуются популярностью туристические кемпинги, событийные, винные, гастрономические, пешеходные, круизные и другие туры в Крым», — пояснил Катынин.

Переполненность отелей подтверждает и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. По ее словам, в предыдущие сезоны гостиницы полуострова заселялись на 95%, сейчас они заполнены на 100%.

По ее словам, особой популярностью пользуются дома и коттеджи, особенно если на территории есть хотя бы небольшой бассейн. Это идеальный вариант для аренды компанией. Причем хозяева дома готовы сами жить в подсобных помещениях, но все равно сдавать отдыхающим свое жилье.

Также Стамбульникова отметила, что в этом году в Крыму много туристов, которые приехали на российский курорт впервые. Они более требовательные, поэтому местным предпринимателям приходится быстро подстраиваться под новые запросы.

Всего за 10 дней с момента снятия ограничений Крым посетили 400 тысяч человек. Планируется, что за июль на полуострове отдохнет порядка 1,5 миллиона человек.