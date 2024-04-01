Знаменитости 01 апреля 2024, 14:18 Бородина рассказала, что ей запрещали говорить с Собчак в «Доме-2» Бородина заявила, что ей запрещали говорить в кадре с Собчак в проекте «Дом-2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что во время сотрудничества с Ксенией Собчак ей иногда не разрешали высказываться вместе с ней в кадре. Она поделилась этим на YouTube-канале «Дерзкая готовка».

Бородина отметила, что работа в таких условиях была для нее сложной из-за необходимости адаптироваться к стилю ведения коллеги. Она почувствовала облегчение после того, как Собчак покинула проект.

Реклама

«Я как будто задышала и раскрылась, и мне стало полегче, потому что мне прям запрещено было говорить в кадре порой», — рассказала она.

В декабре 2023 года Бородина объявила о своем уходе из «Дома-2», заявив, что для нее настало время искать новые горизонты и двигаться вперед.

Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Недавно телеведущая поделилась видео с фотосессии в откровенном кружевном боди.