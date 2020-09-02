Бориса Клюева назвали потрясающим артистом в Гильдии актеров кино

«Потрясающий артист, очень много создал и на сцене Малого театра, и в кино», — подчеркнула Гущина.

По ее словам, для миллионов россиян Клюев было особо узнаваемым человеком. Гущина призналась, что ей не верится в уход из жизни такого талантливого актера и красивого мужчины, каким был Борис Клюев. Гущина выразила уверенность, что он останется надолго в памяти тех, кто любит кино и театр.

«А главное, останется в памяти своих коллег, потому что забыть то доброе, что он делал на протяжении многих лет, они просто не смогут», — подытожила Гущина.

В свою очередь коллега Бориса Клюева по театру актер Александр Вершинин назвал артиста целой эпохой русской культуры.

«Он связывал нас с такими величинами, как Жаров, Самойлов, Даль, Миронов — той плеядой русской культуры, которую нам нельзя растерять. Он педагог, партнер и руководитель. Человек, который давал культуру и мог сказать красивое, глубокое и вечное», — заявил он.