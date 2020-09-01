Прощайте, господин Рошфор! Каким запомнят актера Бориса Клюева

Директор Малого Театра Тамара Михайлова в беседе с ТАСС уточнила, что Клюев в последнее время тяжело болел. Режиссер Владимир Бейлис несколько лет назад раскрыл диагноз народного артиста. Врачи диагностировали у Бориса Клюева рак легких.

«Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», — рассказал режиссер.

Сам артист на вопрос журналистов о своем состоянии заявлял: «Сдаваться не собираюсь». Он продолжал появляться в образе пенсионера Николая Петровича в ситкоме «Воронины», а также вести курс своих студентов в Театральному училище имени Щепкина, где учился сам с перерывом на армейскую службу.

Потомственный актер

Сам он не раз говорил, что актерство досталось ему от отца, но долгое время оно было в спячке. Все изменила школьная постановка, где он сыграл черта. После был первый курс «Щепки» и служба в армии. Но сразу после призыва Клюев попал в кино.

«Нас забрали, три дня везли до Смоленска и привезли на съемки фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. А я еще студентом пробовался тогда на эту картину Нас, 15 тысяч молодых ребят, одели в кальсоны, и мы сначала изображали русскую армию, а затем французскую», — вспоминал он в своих интервью.

Уже после службы он снова вернулся в театральное училище. Начал работать в массовке Малого театра, а после вошел в труппу и не покидал ее на протяжении 45 лет.

Настоящая слава к Борису Клюеву пришла после исполнения роли графа Рошфора в в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

При этом сам Клюев считал своей самой удачной работой в кино шпиона «Трианон» из многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить…».

Источник фото: кадр из фильма

«Зрительский успех был необыкновенный. Письма приходили на телевидение, и мне рассказывали, что больше всего писем было адресовано именно мне», — рассказывал Клюев.

При этом отмечал, что играть злодеев для него всегда было сложнее, чем положительных персонажей.

Потомственный актер отлично справлялся с ролью иностранцев и аристократов. Он умел изображать серьезную сдержанность и строгость, но при этом сдобренные обаянием и небывалым интеллектом. Таким был Майкрофт Холмс, брат знаменитого сыщика в исполнении Василия Ливанова.

Будучи уже в солидном возрасте он снова появился в кино. На протяжении 10 лет он снимался в сериале «Воронины». По его словам, изначально он рассматривал ситком, как «халтурку» и не ждал никакого успеха.

Кроме появления на экране он занимался озвучиваний фильмов и мультфильмов. Именно его голосом говорит Саруман во «Властелине колец», Царь Тритон в «Русалочке». Всего на Клюева счету почти 40 озвученных персонажей, более 100 ролей в различных фильмах и огромное количество ролей в Малом театре.

«Человек, который давал культуру»

Коллега Бориса Клюева по театру, актер Александр Вершинин назвал народного артиста целой эпохой русской культуры.

«Он связывал нас с такими величинами, как Жаров, Самойлов, Даль, Миронов — той плеядой русской культуры, которую нам нельзя растерять. Он педагог, партнер и руководитель. Человек, который давал культуру и мог сказать красивое, глубокое и вечное», — заявил он.

Сыгравший Портоса в «Трех Мушкетерах» актер Валентин Смирнитский заявил, что для него смерть Бориса Клюева стала неожиданным и печальным откровением.

«Он мой одногодка, хороший знакомый, мы работали вместе. Сочувствую семье и выражаю свои сожаления», — подчеркнул он.

Это был потрясающий актер и человек. Его уход — огромная утрата для театра и Щепкинского училища заявил коллега Клюева, актер театра и кино Борис Щербаков.

«Для меня это огромный удар, потому что Борис был его очень хорошим другом», — подчеркнул он.

Актриса Анна Фроловцева, играющая в сериале «Воронины» супругу героя Бориса Клюева, призналась, что просто не может ничего говорить: «Это тяжело. У меня просто нет слов, потому что я только узнала».