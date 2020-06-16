Губерниев отреагировал на слова Бони о «нищебродах и алкоголиках», получающих МРОТ

«Если как-то реагировать на каждую дуру, то можно превратить свою жизнь в нечто странное. Поэтому я на дур не реагирую», — признался Губерниев.

В свою очередь Михаил Тарасенко заметил, что слова Бони безнравственны и безграмотны.

«Если даже человек получает 10 тысяч рублей, то кто сказал, что цена труда ограничивается этой суммой? Кто сказал, что для человека где-то в провинции такая возможность заработка — это предел?» — задался вопросом законодатель.

По его словам, то, что удалось вывести МРОТ на уровень прожиточного минимума — это позитивное явление. По мнению парламентария, правительство найдет правильные решения, которые позволят увеличиваться МРОТ и цене труда по всей стране.

«Дни.ру» напомнили, что Боня считает необходимым помогать предпринимателям, чей бизнес пострадал от коронавируса. Она заверила, что ее друзья-бизнесмены поддерживает ее в этом вопросе.