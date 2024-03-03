Знаменитости 03 марта 2024, 02:18 Бондарчук ответил критикам фильма «Сто лет тому вперед» Бондарчук: фильм «Сто лет тому вперед» критиковали за вторичность РИА «Новости»

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Фантастический фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам одноименной повести Кира Булычева, имеет оригинальный сценарий. Об этом рассказал актер и режиссер Федор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

Фильм «Сто лет тому вперед» снял режиссер Александр Андрющенко. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук. Картина выйдет в прокат 18 апреля.

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По словам Бондарчука, некоторые критикуют еще не вышедший на экраны фильм за вторичность по отношению к советскому мини-сериалу «Гостья из будущего».

«Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий», — заявил Бондарчук.

Актер и режиссер пообещал зрителям «визуальный аттракцион» спецэффектов и невероятное удовольствие от просмотра.

В январе «360» рассказал о самых ожидаемых кинопремьерах года.