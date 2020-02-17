Большой театр дал совет Волочковой после жалоб из-за пенсии

Волочкова пожаловалась, что сотрудники Большого театра не отдают ей трудовую и отказываются предоставлять пенсию. Только выплаты делает Пенсионный фонд, поэтому балерине нужно обращаться именно туда.

Как рассказали в пресс-службе Большого театра, Анастасия Волочкова не работала в театре после того, как ее восстановили по решению суда. Балерина брала отпуска без сохранения содержания.

«Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», — приводит сообщение РИА «Новости».

По словам сотрудников ГАБТ, пакет бумаг передали адвокату Волочковой еще в октябре 2019 года. После этого мужчина не обращался в театр по вопросу пенсии.

В феврале балерина заявила, что не может забрать из театра свою трудовую книжку. Из-за этого она не может доказать, что была прима-балериной и выйти на пенсию. Чтобы добиться своего Волочкова наняла адвоката Виктора Швеца.

Анастасия Волочкова танцевала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Очередной годовой контракт с ней не подписали, из-за несоответствующей физической формы.