Волочкова отсудит пенсию у Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что Большой театр не выплачивает ей пенсию. Она не танцует с 2003 года и театр готов отправить ее на заслуженный отдых, но денег платить ей не хочет.

Волочкова заявила газете «Комсомольская правда», что будет судиться. Она, как и все балерины, пенсионеркой стала рано, в 38 лет. Но она не может даже получить в театре свою трудовую книжку. Анастасия Волочкова утверждает, что готова пойти на принцип и уже обратилась к адвокату. Балерина подчеркнула, что будет рада пенсии любого размера, «лишь бы ее платили».

Она напомнила, что стала единственной балериной, выигравшей суд у Большого театра.

«Тогдашний руководитель Большого театра Иксанов незаконно уволил меня из театра, рассказав всем, что я большая и толстая. Более нелепой причины он не мог придумать. Я, как видите, не толстая, а просто высокая. И я через суд это доказала. Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет», — поделилась Волочкова.

На «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой балерина опровергла слухи о своей свадьбе. Волочкова сообщила, что ее устраивают ее нынешние отношения и замуж она не собиралась.