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    17 июля 2021, 08:55

    Большой дом и три Mercedes. СМИ раскрыли, какое наследство оставил Мамонов

    Александр Блинов

    Скончавшийся от последствий ковида Петр Мамонов при жизни сумел достойно обеспечить своих близких. Артист не считал деньги главным, но много работал и в последнее время жил в достатке. Об этом сообщило издание StarHit.

    Большой дом и три Mercedes. СМИ раскрыли, какое наследство оставил Мамонов

    Первый брак Мамонова вышел недолгим, зато со своей второй супругой Ольгой он прожил много лет. Раньше они ютились в московской квартире площадью 50 квадратных метров. Но когда финансовое положение улучшилось, они построили большой дом в Московской области.

    Мамонов рассказывал, что у него есть загородный дом площадью 800 квадратных метров. Режиссер Павел Лунгин заплатил ему немалые деньги за роль Ивана Грозного в фильме «Царь». Мамонов говорил, что получил «кучу денег», которых ему хватило на целый дом. Он признавался, что «купается в благоденствии», у него три автомобиля Mercedes.

    Артист говорил, что отдыхает во сне, а все остальное время посвящает работе. Мамонов делал мебель из лиственницы. Он говорил, что его голова просто брызжет идеями и он уделяет внимание родным, которым от него никуда не деться, ведь он работает дома.

    Основателя рок-группы «Звуки Му» не стало 15 июля. Мамонов умер в возрасте 70 лет. Около трех недель он пролежал в коме.

    Церемония прощания с музыкантом пройдет в субботу в Донском монастыре. Родные Мамонова уже начали готовиться к прощанию.