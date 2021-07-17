Большой дом и три Mercedes. СМИ раскрыли, какое наследство оставил Мамонов

Скончавшийся от последствий ковида Петр Мамонов при жизни сумел достойно обеспечить своих близких. Артист не считал деньги главным, но много работал и в последнее время жил в достатке. Об этом сообщило издание StarHit.

Первый брак Мамонова вышел недолгим, зато со своей второй супругой Ольгой он прожил много лет. Раньше они ютились в московской квартире площадью 50 квадратных метров. Но когда финансовое положение улучшилось, они построили большой дом в Московской области.

Мамонов рассказывал, что у него есть загородный дом площадью 800 квадратных метров. Режиссер Павел Лунгин заплатил ему немалые деньги за роль Ивана Грозного в фильме «Царь». Мамонов говорил, что получил «кучу денег», которых ему хватило на целый дом. Он признавался, что «купается в благоденствии», у него три автомобиля Mercedes.

Артист говорил, что отдыхает во сне, а все остальное время посвящает работе. Мамонов делал мебель из лиственницы. Он говорил, что его голова просто брызжет идеями и он уделяет внимание родным, которым от него никуда не деться, ведь он работает дома.

Основателя рок-группы «Звуки Му» не стало 15 июля. Мамонов умер в возрасте 70 лет. Около трех недель он пролежал в коме.

Церемония прощания с музыкантом пройдет в субботу в Донском монастыре. Родные Мамонова уже начали готовиться к прощанию.