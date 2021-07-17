Родные подготовились к прощанию с Петром Мамоновым. Видео с места

Родные актера и музыканта Петра Мамонова начали готовиться к прощанию. По завещанию самого актера, похороны и отпевание проходит в городе Верее. Первые кадры с места появились в распоряжении «360».

В субботу в Донском монастыре родные и друзья простятся с музыкантом. Гроб с Мамоновым уже установлен в главном соборе.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни. Он не смог справиться с ковидом. Первые сообщения о заражении актера появились 1 июля. Его жена ранее рассказала, что актер попал в больницу в Коммунарке еще 27 июня. До этого несколько дней артист самостоятельно боролся с болезнью дома. В больнице музыкант лежал в коме, его состояние с каждым днем ухудшалось.

Мамонов был основателем группы «Звуки Му». Он также широко известен по роли в фильме «Такси-блюз», «Остров», «Царь». Во второй половине жизни актер принял православие и стал очень верующим человеком. Друзья Мамонова рассказывали, что в последние годы жизни актеру было не до суеты.

В начале июля президент России Владимир Путин наградил Мамонова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».