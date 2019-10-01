Французский хирург опроверг слухи об использовании стволовых клеток при лечении Шумахера

В интервью изданию Marca хирург указал на то, что, несмотря на огромный прогресс последних 20 лет, медицинское сообщество еще очень мало знает о стволовых клетках. Он отметил, что Шумахер проходил лечение по стандартам клиники. Врач подчеркнул, что стволовые клетки не использовались в терапии гонщика.

«Я не творю чудеса. Мы не проводили никаких экспериментов», — такое заявление сделал Менаше.

Ранее сообщалось о лечении Михаэля Шумахера в одной из парижских клиник. По данным французских изданий, в терапии могли использовать стволовые клетки.