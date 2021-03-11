Больше миллиона человек посмотрели выступление Manizha за сутки

Живое выступление Manizha, которая участвует в этом году в международном конкурсе Евровидение от России, за сутки посмотрели более одного миллиона раз. Девушка исполнила песню Russiаn Wоman. Об этом свидетельствуют данные YouTube-канала Евровидения.

Ролик выложили днем 10 марта на YouTube-канале Евровидения. Примерно в это же время там появились видео представителя Австрии Винсента Буэно и артистки Монтень из Австралии. Их работы посмотрели больше 160 тысяч раз. Ролик конкурсантов из Украины Go_A набрал свыше 470 тысяч просмотров.

Manizha, чье настоящее имя Манижа Сангин, выиграл российский отбор на Евровидение 8 марта. Она боролась за поездку в Нидерланды с группами «#2Маши» и Therr Maitz.

Кандидатура певицы вызвала много споров в России. Однако иностранным слушателям она однозначно понравилась. Под ее роликом на YouTube-канале Евровидения более 24 тысяч комментариев. Большинство из них — восторженные.

Евровидение в прошлом году отменили из-за пандемии. В этом году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие представители 41 страны.