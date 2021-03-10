Подписчики YouTube-канала Евровидения оказались в восторге от песни Manizha

Организаторы Евровидения опубликовали на своей странице на YouTube выступление певицы Manizha, которая в этом году представит Россию на конкурсе. Она отправиться в Нидерланды с композицией Russia Woman.

Видео опубликовано днем 10 марта. За это время ролик посмотрели более 40 тысяч раз и оставили свыше 1600 комментариев.

«Это последняя вещь, которую я ожидал от России, но песня точно войдет в мой топ», — написал испаноговорящий пользователь.

«Это даже лучше, чем Литтл Биг! Поздравления из Польши, друзья!!!» — написал другой комментатор.

«Россия удивила меня больше всех других стран в этом конкурсе», — отметил третий.

«Вот это бомба! Удачи России от Сербии», «Она умеет читать рэп, она умеет петь — стопроцентная энергия!», «Это не Little Big, да и плевать, мне так это нравится!», «Лучше, чем песня, которую опубликовали недавно Little Big, что за бомба! Manizha — икона», — отметили подписчики.

О том, что Manizha представит Россию на Евровидении, стало известно вечером 8 марта. Певица был одной из трех претенденток. Однако набрала больше зрительских голосов чем группы #2Маши и Therr Maitz.

Настоящее имя девушки Манижа Сангин, по национальности она таджичка, но ее семья переехала из Душанбе в Россию, когда ей было всего три года. Сейчас исполнительнице 29 лет, она выпустила два альбома и получила популярность как в России, так и в Таджикистане. По ее словам, песня Russian Woman о том, что российские женщины прошли «удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одними из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».