Болезнь заставила Бабкину переосмыслить свою жизнь

Певицу Надежду Бабкину выписали домой после тяжелой пневмонии. Спустя несколько дней после выхода из больницы артистка заявила, что хочет переосмыслить свою жизнь.

Бабкина приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире певица рассказала, как болезнь повлияла на ее взгляды.

«Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет», — заметила артистка. Она добавила, что ей необходимо «тщательно подумать».

Бабкина заметила, что у нее никого нет, кроме сына и внуков. А у того «своя история спасения, через которую мы прошли».

О перенесенном недуге, несмотря на его серьезность, артистка немного пошутила. После выхода из комы Бабкиной, по ее же словам, хотелось квашенной капусты.

«Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли!» — поделилась Бабкина.

В своем первом интервью артистка заявила, что болезнь поразила 80% ее легких. Перед госпитализацией у нее было помутнение, хотелось спать, а потом стало плохо.