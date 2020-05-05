«Около 80% легких было поражено». Бабкина дала первое интервью после пневмонии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина дала первое интервью, в котором призналась, что пневмония развивалась у нее очень быстро. Не успели приехать врачи скорой, а певица уже не могла ходить.

Бабкина рассказала, что перед госпитализацией у нее было помутнение, хотелось спать, дышать было трудно. Перед этим она соблюдала все правила гигиены, носила маску. А незадолго до болезни вообще заказала генеральную уборку квартиры.

«Наутро 27 марта чувствую — мне хреново. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю скорую помощь, приезжают сразу. Благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке в машине», — рассказала Бабкина, ее цитирует сайт kp.ru.

Оказавшись в приемном покое, Бабкина уже не смогла ходить. Потом врачи три раза посмотрели ее легкие с помощью компьютерной томографии. Артистка говорит, что они не могли поверить, что у нее поражено 80% легких. После этого ее сразу же отправили на операцию.

Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать Надежда Бабкина.

Врачи рассказали Бабкиной, что, пока она была в коме, сильно ругалась матом. Теперь артисте стыдно за это.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 1 апреля. Представитель артистки Александр Велор объявил, что у нее пневмония, тест на коронавирус дал отрицательный результат. На какое-то время Бабкину вводили в медикаментозную кому.