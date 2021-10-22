Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство на съемках «Ржавчины»

Страшное произошло в США на съемках фильма «Ржавчина»: там известный актер Алек Болдуин случайно выстрелил в людей, оператор картины умерла от полученного ранения. Артист написал в своем Instagram, что крайне тяжело переживает случившееся.

«Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия», — написал он.

Алек Болдуин добавил, что уже связался с родственниками погибшей и собирается оказывать поддержку ее семье.

Трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. По неизвестной пока причине оружие оказалось заряжено. Пуля полетела в людей и ранила двоих человек.

Серьезно пострадала оператор Галина Хатчинс. За ней прислали вертолет и оперативно доставили ее в больницу, но спасти не смогли — женщина умерла. Получил ранение и режиссер фильма Джоэл Соуса, пуля попала ему в ключицу. Съемки картины были приостановлены, пока актеру не предъявили обвинений. Начато расследование.