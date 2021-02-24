Блохин заявил, что Писаренко был «очень антуражным артистом»

Заслуженный артист РФ Алексей Блохин рассказал о совместной работе с российским актером Дмитрием Писаренко, сообщил телеканал «Звезда».

«Прекрасный парень. Работали мы с ним вместе очень удачно, и у него была карьера, в принципе, очень хорошая. Прекрасной внешности, очень антуражный артист. Хорошая, светлая память», — подчеркнул Блохин.

В среду, 24 февраля, стало известно о смерти Писаренко. Его тело нашли в квартире в Москве. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь. Обеспокоенный родственник приехал домой к Дмитрию, хозяин не открывал дверь. Тогда он вызвал полицию. Стражи порядка вскрыли замок и нашли тело актера. Проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти артиста выясняются. Ему был 61 год.

Писаренко снимался в таких картинах, как «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа» и других.

Ранее СМИ написали, что причиной смерти советского и российского актера Андрея Мягкова стал сердечный приступ. Домой к артисту вызывали скорую. Мужчина скончался до приезда врачей. До этого актер перенес операцию на сердце. Ему делали шунтирование, чтобы восстановить кровоток в мышце.