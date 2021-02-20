СМИ: перед смертью у Мягкова начались проблемы с сердцем

Причиной смерти советского и российского актера Андрея Мягкова стал сердечный приступ. Домой к артисту вызывали скорую, рассказал сайт MK.RU.

Мягков скончался до приезда врачей. Ранее актер перенес операцию на сердце. Ему делали шунтирование, чтобы восстановить кровоток в мышце.

Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. Известность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Служебный роман». В 1986 году Мягкову присвоили звание «Народный артист РСФСР».

Церемония прощания с Мягковым прошла в МХТ имени Чехова. Вдова актера Анастасия Вознесенская не смогла прийти на нее из-за состояния здоровья. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.