Знаменитости 10 марта 2023, 17:23 Блогеров Чекалиных заподозрили в сокрытии доходов в ОАЭ Подписчица блогерши Лерчек заявила о сокрытии доходов знаменитости на счетах в ОАЭ Telegram

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем могли недоплатить в виде налогов гораздо больше, чем 300 миллионов рублей, заявила бывшая подписчица и участница фитнес-марафона знаменитости Ирина Жердева. По ее словам, иногда чета принимала платежи на счета, открытые в ОАЭ, из-за чего налоговая служба просто не видела этих средств, сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседница издания рассказала, что участвовала в фитнес-марафоне блогеров, тогда же и выявила схему по возможному отмыванию денег. По словам Жердевой, у Чекалиных есть сайты-близнецы — на одном из них расплатиться можно только картами российской платежной системы (с этих средств необходимо платить налоги). На втором — платежи отправляются на счет в ОАЭ.

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«Решила транзакцию посмотреть в банке. Оказалось, что мои деньги за марафон ушли на счет Арабских Эмиратов», — рассказала девушка.

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Ранее против блогеров возбудили уголовное дело. Их заподозрили в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей. Сами Артем и Валерия Чекалины заявили, что планируют разобраться с этой ситуацией.