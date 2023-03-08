Знаменитости 08 марта 2023, 18:51 «Мы русские, с нами бог!» Блогеры Чекалины пообещали разобраться в ситуации с налогами Блогеры Артем и Валерия Чекалины заявили, что не собираются покидать Россию РИА «Новости»

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Блогеры Артем и Валерия Чекалины рассказали, что живут в Москве, строят дом и не собираются покидать Россию. Звездная чета призналась, что в рамках уголовного дела о неуплате налогов следователи общались с ними корректно, сообщил Telegram-канал «112».

По словам блогеров, они планируют разобраться в ситуации с налогами, но возникшие сложности никак не повлияли на их желание остаться в России. Артем Чекалин рассказал, что они строят дом и живут в Москве, а его супруга добавила, что все будет хорошо.

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«Как говорит наш президент — мы русские, с нам бог», — подчеркнул Чекалин.

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Блогер признался, что вместе с супругой может быть в чем-то не прав. Он пообещал в кратчайшие сроки разобраться со всей ситуацией — оплатить задолженность, после чего все должно утрястись. сообщили «Известия».

Артема и Валерию Чекалиных заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 миллионов рублей. Молодые люди заявили, что будут вместе до конца — и в горе, и радости. По словам блогеров, они подписали документы о неразглашении дела, поэтому не озвучат подробности расследования.