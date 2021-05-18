Блогер Жекич Дубровский пожаловался, что его добавили в список опасных водителей

Автоблогер Евгений (Жекич) Дубровский возмутился из-за попадания в список опасных водителей, составленный столичной «Госавтоинспекцией» после аварии с Эдвардом Билом. Об этом он сообщил в Instagram.

Информация о том, что такой список существует, распространилась ранее в Telegram-каналах.

В перечень помимо Дубровского якобы попали Анастасия Ивлеева с автомобилями Mercedes-Benz и Lamborghini, Миша Литвин с Mercedes, Гусейн Гасанов с красными Rolls-Royce, Mercedes и Lamborghini Urus, Блондинка Драйв на BMW M5, Димас из Батайска с BMW M2 Competition, Дима Гордей с коллекцией из Lamborghini, Bentley, BMW и Toyota Camry, Алан Енилеев с Saab 9-5 и Гоша Пчелинов на BMW 3 серии.

У Дубровского, по неофициальным данным, есть два Rolls-Royce, а также Mercedes-Benz G-класса и Toyota Land Cruiser Prado.

В сторис Жекич рассказал, что недавно его «кошмарили сотрудники ГИБДД». Они останавливали машину блогера и держали его час-полтора в отделении полиции. После чего отпускали с извинениями.

По словам Дубровского, он редко нарушает ПДД и всегда оплачивает штрафы.

«Что на „ролс-ройсе“, что на „крузаке“ я езжу как пенсионер», — заявил автоблогер.