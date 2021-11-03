Блогер Тарасов рассказал, на каких условиях Джиган согласится на бой с Емельяненко

Блогер Артем Тарасов рассказал NEWS.ru, на каких условиях рэпер Джиган согласится на поединок с чемпионом ММА Александром Емельяненько. По мнению блогера, гонорар, который хочет рэпер за такое шоу, ни один промоушен не осилит.

По словам Тарасова, Джиган будет согласен драться с Емельяненко только за 50 миллионов рублей, при этом половину гонорара ему должны выплатить до поединка.

«Все просто. Джиган так и пишет в сторис: „Как только вы принесете мне контракт, при подписании которого я получу 25 миллионов рублей, будет назначена дата боя“. Но могу сказать лично от себя, уверен, что если он будет платить такие суммы, то в этом и следующем году схватка не состоится. Возможно, и в будущем», — сказал Тарасов.

Он пояснил, что Джигвн хочет за бой 50 миллионов. а Емельяненко — 30 миллионов. Такую сумму ни один организатор боев позволить себе выплатить бойцам не сможет.

Ранее Джиган уже дрался с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.