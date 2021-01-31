Силач Кокляев рассказал о спарринге с рэпером Джиганом

Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал спарринге с рэпером Джиганом. Поединок прошел в декабре в клубе Black Star — это лейбл Тимати, на котором записывается Джиган.

Судя по видео, удары прилетали обоим спортсменам. После поединка Кокляев объявил о новом проекте «2:41 — выруби Кокляева». Задача — одержать победу над Кокляевым за 2 минуты 41 секунду. Именно столько времени понадобилось бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко, чтобы одолеть тяжелоатлета.

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) родился в Одессе. На Украине он профессионально занимался кикбоксингом и бодибилдингом.

По словам Кокляева, во время спарринга с рэпером он пытался «выцелить, вымерить, хлопнуть Дениске по-братски — не сильно, но чтобы голова зашаталась».

Он уточнил РЕН ТВ, что это так называемый «синдром качка» на ринге. «Как только тебя начинают сильно бить… ты превращаешься в ежа. Твой свободный танец превращается в движения солдата Урфина Джюса, такого робота», — сказал спортсмен.

Чтобы исключить эту зажатость, необходимы тренировки, отметил Кокляев.

Сейчас он готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым. Встреча пройдет 20 февраля.