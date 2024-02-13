Эксклюзив 13 февраля 2024, 20:21 Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве Блогер Лерчек попала в аварию на Bentley в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авария произошла на Рочдельской улице в Москве. Автомобиль Bentley блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) столкнулся с BMW, сообщил источник «360».

Блогер рассказала подробности ДТП в своем аккаунте в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле, когда внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.

Реклама

Лерчек пожаловалась, что при столкновении ударилась головой и коленом — не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер.

«Жизнь прямо испытывает меня», — написала блогер.

Уголовное дело против Лерчек закрыли. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.

*Instagram — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.