13 февраля 2024, 20:21
Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве
Блогер Лерчек попала в аварию на Bentley в Москве
Авария произошла на Рочдельской улице в Москве. Автомобиль Bentley блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) столкнулся с BMW, сообщил источник «360».
Блогер рассказала подробности ДТП в своем аккаунте в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле, когда внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.
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Лерчек пожаловалась, что при столкновении ударилась головой и коленом — не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер.
«Жизнь прямо испытывает меня», — написала блогер.
Уголовное дело против Лерчек закрыли. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.
*Instagram — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.
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